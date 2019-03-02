حسام حريرة: ملتزمون بجدول العليا الانتخابات الصيادلة

قال الدكتور حسام حريرة عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن العملية الانتخابية لنقابة الصيالة، تسير علي حسب جدول العملية الانتخابية التي اعلنته النقابة، مضيفا أن النقابة اخذت حكم من مجلس الدولة بإيقاف تنفيذ الحراسة القضائية.



وأوضح حريرة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن النقابة تأخذ رأى مستشاري مجلس الدولة هم من أعضاء اللجنة العليا بانتخابات الصيادلة للتجديد النصفي، لضمان قانونية الإجراءات.



واضاف عضو المجلس، أنه علي جميع الصيادلة الالتزام بأحكام القضاء والحفاظ على نقابة الصيادلة لأنها بيتنا الوحيد، وعدم النظر للسلبيات فقط.



وحدّد مجلس النقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال النقيب، يوم الثلاثاء 16 أبريل المقبل، موعدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي، والتي ستتم على مقعد النقيب ونصف أعضاء المجلس ، وكافة مقاعد النقابات الفرعية بالمحافظات.





وقرر المجلس فتح باب استقبال طلبات الترشيح للانتخابات، يوم الاحد المقبل ( 3 مارس) وحتى الثلاثاء (12 مارس) من 9 صباحا حتى 3 عصرا، عدا آخر يوم حتى 5 مساء.





وشمل القرار أن يتم إعلان القوائم الأولية من الاربعاء الى الجمعة 13 - 15 مارس، والتنازلات من السبت إلى الإثنين 16 - 18 مارس، وذلك من 9 صباحا حتى 3 عصرا، عدا آخر يوم حتى 5 مساء، على أن تعلن الكشوف؛ بعد التنازلات التي سيتم فتح الباب لها من الثلاثاء الى الخميس 19- 21 مارس.





وبالنسبة إلى الطعون؛ فحدد لها المجلس فترة ما بين الجمعة الى الأحد 22- 24 مارس من 9 صباحا حتى 3 عصرا، عدا آخر يوم حتى 5 مساء.





وحدد المجلس الفترة من الاثنين الى الخميس 25- 28 مارس للنظر في الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.





ورفضت محكمة القضاء الإداري، الأحد الماضي، فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وبطلان إجراءات الانتخابات التى كان مقررا اجراؤها بعد غد، الجمعة (1 مارس) على أن يتم تصحيح الإجراءات وفقا لما ورد بالأسباب.

