تربية نوعية عين شمس تطلق خدمة الجدول الدراسي الإلكتروني للطلاب والأساتذة

علق الدكتور هاني شاكر، مدير المكتبة الرقمية بجامعة عين شمس ومدير وحدة الخدمات الإلكترونية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، عن إطلاق خدمة الجدول الدراسي الإلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن مميزات الجدول الدراسي الإلكتروني، سهولة الاستخدام لمعرفة المحاضرات اليومية، التنبية قبل المحاضرة ب 15 دقيقة، إرسال إشعار بجميع التفاصيل، متابعة سير العملية التعليمية.



