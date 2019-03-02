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اقتصاد

المصريون يستحوذون على 74% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي

السبت 02/مارس/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.87 % من إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 15.71 % والعرب على 9.42 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 41.80 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 92.77 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 51.98 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 244.61 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

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