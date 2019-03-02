محافظ أسوان: طفرة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.. صور

أعلن اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان عن أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للمحافظة خلال شهر فبراير الماضى لمتابعة الإستعدادات والتجهيزات الجارية لإستضافة مدينة أسوان لملتقى الشباب العربى الإفريقى بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أسوان عاصمة الشباب الإفريقى كان لها العديد من الثمار والنتائج الإيجابية التى ستعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى وظهور المدينة بالشكل الحضارى المناسب خلال الفترة الحالية.



وأكد المحافظ في تصريحات صحفية ، على أنه تم وضع خطة متكاملة لإحداث طفرة غير مسبوقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى .



وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن ذلك سيتم من خلال تنفيذ أعمال إحلال لشبكات المياه والصرف بتجديد المحابس الرئيسية مع إنهاء بؤر المشاكل للخطوط والشبكات فى الطرق والشوارع الرئيسية ، وأيضاً المناطق والأحياء السكنية التى تشهد كسورات وطفح متكرر ، مع دعم منظومة التطهير المستمر للشبكات لإستيعاب كافة الضغوط .