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محافظات

محافظ أسوان ينعى أبناء المحافظة من ضحايا حادث قطار محطة مصر

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:58 م
محافظ أسوان ينعى
محافظ أسوان ينعى أبناء المحافظة من ضحايا حادث قطار محطة مصر
شاذلى عبد الفتاح
نعى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان شهيدى المحافظة في حادث قطار محطة مصر الذي وقع أمس الأول وهم الشابان أصحاب السمعة الطيبة والأخلاق الرفيعة الدكتور بيشوى فتحى كامل طبيب الأسنان ، ومحمود فوزى صاحب أحد المحلات التجارية للمحمول.

وقدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهيدين، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان ، كما تمنى محافظ أسوان الشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم .

وفى نفس السياق قام اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ بتقديم واجب العزاء لأسرة الدكتور بيشوى بجمعية الأقباط بشارع الغازات، حيث كان فى إستقباله والده فتحى كامل – بالمعاش ، كما قام أيضًا بتقديم واجب العزاء لأسرة محمود فوزى بجمعية الأسرة بمنطقة أبو الريش .

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