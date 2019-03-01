الهمامي: الجماعة الإرهابية تنفق الملايين من الدولارات لنشر الشائعات بين المواطنين

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الشائعات التي يتم ترويجها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل ضمن حروب الجيل الرابع والتي تتمثل في نشر الشائعات وخلق الفتن، والتي تقف خلفها دائمًا استخبارية لدول أجنبية كبرى بهدف تقسيم الدول.



وأضاف "الهمامي"، أن تزايد حجم الشائعات التي تتعرض لها مصر خلال الفترة الحالية تـأتي بالتزامن مع التقدم الذي تحرزه القيادة السياسية في شتى المجالات وذلك سعيًا منهم لتضليل الشارع المصري وتشكيكه في المشروعات القومية التي تجرى على الأرض وتصدير حالة الإحباط للمواطنين، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية ضبطت نحو 2500 أكونت خلال الفترة الماضية لبث الشائعات، منها 1500 صفحة بثت من داخل مصر و1000 صفحة بثت من الخارج وهى صفحات يقودها متشددين وكتائب إليكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية والقوى الكارهة لمصر.



وأشار إلى أن هناك الملايين من الدولارات التي تنفقها الجماعة الارهابية والدول الداعمة للإرهاب من أجل نشر الصفحات التى تبث الشائعات عن مصر، حيث يتم الدفع لصالح إعلانات ممولة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين، مؤكدًا أن الجماعة الإرهابية تقوم بغلق صفحاتها بمجرد تمكنها من نشر الشائعات وتحقيق غرض من إنشائها.