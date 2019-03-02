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اقتصاد

آخر مهلة لتقديم إقرارات القيمة المضافة إلكترونيا .. غدا

السبت 02/مارس/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أعلن عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية على ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا من الخميس، الموافق 28 فبراير الماضى حتى ظهر الأحد 3 مارس الجاري، ولمدة ٤ أيام بعد انتهاء فترة تقديم تلك الإقرارات المحددة نهاية فبراير الحالي.

قال "حسين"، في بيان صادر عن المصلحة، إن ذلك القرار يسري على كل المأموريات على مستوى المحافظات بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار، رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة جميع الصعوبات التي تواجههم.

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