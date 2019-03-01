ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المستكاوي: فقدان جروس للسيطرة وراء مناوشات لاعبي الزمالك.. فيديو

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:56 م
كهربا واوباما
كهربا واوباما
حسن العمدة
قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إننا رأينا مناوشات بين اللاعبين أثناء مباريات فريق الزمالك الأخيرة، ويأتي ذلك بسبب فقدان السيطرة من الجهاز الفني.

وقال، خلال لقائه علي قناة أون سبورت ، إن بعض لاعبي الزمالك يبحثون عن النجومية، ومن الممكن أن يعاني الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تلك الظاهرة.

وشدد المستكاوي ، علي ان تراجع الزمالك فى الفترة الماضية جاء من فقدان السيطرة عليهم من جروس وليس لان الاهلي يلاحقه.

ترشيحاتنا

عمرو أديب يهاجم سائق قطار محطة مصر: ودانا في 60 داهية.. فيديو

السعودية تكشف عن مفاجأة عسكرية جديدة

الكابيتانو في ليلة انطلاقه مع الأهلي.. إنجازات عديدة محليًا وأفريقيًا

تاجر تموين: نقل 4 سلع من الدعم إلى فارق نقاط الخبز خلال مارس

عمرو أديب يلقن سوشيال ميديا الجماعة الإرهابية درسا في الوطنية.. فيديو

مصدر أمني يكذب الجزيرة وينفي إصابة الإخواني المحبوس البلتاجي بجلطة دماغية.. صور

عماد متعب: أجيري سيحاسب على اختيار اللاعبين.. فيديو

كلاسيكو كامل العدد.. قائمتا ريال مدريد وبرشلونة قبل لقاء الغد

معجب يجبر ممثلة تركية على مغادرة منزلها.. تعرف على السبب

الليرة التركية تواصل انهيارها

ابنة ماجد المصري تكشف للمرة الأولى سبب ارتدائها الحجاب

تعليق قوي من عمرو أديب على سيلفي حادث محطة مصر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو
تعليق قوي من عمرو أديب على سيلفي حادث محطة مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟