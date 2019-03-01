المستكاوي: فقدان جروس للسيطرة وراء مناوشات لاعبي الزمالك.. فيديو

قال حسن المستكاوي الناقد الرياضي، إننا رأينا مناوشات بين اللاعبين أثناء مباريات فريق الزمالك الأخيرة، ويأتي ذلك بسبب فقدان السيطرة من الجهاز الفني.



وقال، خلال لقائه علي قناة أون سبورت ، إن بعض لاعبي الزمالك يبحثون عن النجومية، ومن الممكن أن يعاني الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب تلك الظاهرة.



وشدد المستكاوي ، علي ان تراجع الزمالك فى الفترة الماضية جاء من فقدان السيطرة عليهم من جروس وليس لان الاهلي يلاحقه.