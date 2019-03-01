أديب يطالب بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المملكة العربية السعودية أسقطت الجنسية عن حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، لافتا إلى أن هناك معلومات تؤكد بأن نجل بن لادن يكوّن تنظيما وينتظر اللحظة المناسبة حتى ينتقم لأبيه الذي قتلته الإدارة الأمريكية.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" الولايات المتحدة الامريكية تضع على رأس حمزة بن لادن مليون دولار بسبب توافر معلومات مؤكدة بأنه سينفذ عملية إرهابية انتقاما لأبيه".



وطالب " أديب"، كل الدول العربية بأن تحذو حذو المملكة العربية السعودية والدول الأوروبية وتقوم بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، لأن الإرهابي لا يستحق العودة إلى نسيج المجتمع.

