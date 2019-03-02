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اقتصاد

الاستثمار تطلق ندوة المسئولية المجتمعية للشركات..الأربعاء

السبت 02/مارس/2019 - 03:31 ص
صدى البلد
محمد يحيي وعلياء فوزي
تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة سحر نصر، فعاليات ندوة "المسئولية المجتمعية، الطريق نحو الاستثمار والتنمية" الأربعاء المقبل، لعرض رؤية "الاستثمار والتعاون الدولي" والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مجال المسئولية الاجتماعية للشركات.

وبحسب ما جاء بالصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن الندوة تبحث سبل التعاون مع الأطراف المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني في مجال المسؤولية المجتمعية، وعرض قصص نجاح اللاعبين الرئيسيين في ذلك المجال، خصوصا في قطاعات " الصناعة، التغذية، الرياضة والشباب، البيئة، الصحة".

يشارك بفعاليات الندوة عدد من الشركات لعرض استراتيجيتها وقصص نجاحها في ملف المسئولية الاجتماعية من بينها إحدى شركات منتجات الألبان.

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