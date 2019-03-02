نشرة أخبار البرلمان.. المؤبد لمؤجري الشقة بغرض الإرهاب وسنة سجن لعدم الإخطار.. مشروع قانون.. 4 وزراء و 8 محافظين في ضيافة البرلمان لمناقشة انتشار الحيوانات الضالة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 1 مارس:
تنسيقية شباب الأحزاب: جلسات حوار حول التعديلات الدستورية
المؤبد لمؤجري الشقة بغرض الإرهاب وسنة سجن لعدم الإخطار.. مشروع قانون
مشروع قانون لاستغلال السجناء فى تعمير الصحراء
مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى
برلمانى: الإرهابية تمتلك صفحات مزيفة عبر فيس بوك لبث الشائعات
4 وزراء و 8 محافظين في ضيافة البرلمان لمناقشة انتشار الحيوانات الضالة
خطة البرلمان: تواجد مافيا بهيئات السكك الحديد سبب الخسائر
الجوهري: تعيين إدارة أجنبية الحل الأمثل لمواجهة حوادث السكك الحديد
تشريعية البرلمان: ننتظر إرسال مشروع قانون تشديد عقوبة الإهمال إلى الإعدام
تنسيقية شباب الأحزاب: جلسات حوار حول التعديلات الدستورية
المؤبد لمؤجري الشقة بغرض الإرهاب وسنة سجن لعدم الإخطار.. مشروع قانون
مشروع قانون لاستغلال السجناء فى تعمير الصحراء
مشروع قانون بربط تسجيل الدخول لـ الفيس بوك بالرقم القومى
برلمانى: الإرهابية تمتلك صفحات مزيفة عبر فيس بوك لبث الشائعات
4 وزراء و 8 محافظين في ضيافة البرلمان لمناقشة انتشار الحيوانات الضالة
خطة البرلمان: تواجد مافيا بهيئات السكك الحديد سبب الخسائر
الجوهري: تعيين إدارة أجنبية الحل الأمثل لمواجهة حوادث السكك الحديد
تشريعية البرلمان: ننتظر إرسال مشروع قانون تشديد عقوبة الإهمال إلى الإعدام