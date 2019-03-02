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تعليم

تفاصيل وشروط الحصول على منحة للدراسة في كوريا الجنوبية

السبت 02/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أعلنت أكاديمية الدراسات الكورية فتح باب المشاركة في دورة صيف عام 2019 في Jangseogak Hanmun (الصينية الكلاسيكية)، وهي دورة مكثفة لمدة ثلاثة أسابيع في الحرم الجامعي من 1 يوليو إلى 19 يوليو 2019.

تستمر ورشة العمل لمدة 6 ساعات من الاثنين إلى الجمعة لمدة ثلاثة أسابيع محاضرات صباحية وممارسة الترجمة، وستشمل أيضًا رحلات ميدانية لاستكشاف المواقع التاريخية المتعلقة بمواد القراءة التي تتناولها ورشة العمل.

وتقبل الأكاديمية استمارات التقديم من طلاب البكالوريوس، أو طلاب الدراسات العليا، أو حاملي الشهادات المتقدمة للدراسات الكورية أو دراسات شرق آسيا، ويجب أن يكون المتقدمين قد درسوا ما لا يقل عن عام واحد من اللغة الصينية الكلاسيكية أو دورة قابلة للمقارنة في الدراسات الآسيوية.

وستقدم أكاديمية الدراسات الكورية للمشاركين تذكرة سفر ذهابًا وإيابًا لا تزيد عن 1800 دولار أمريكي، ورسوم الدراسة، الوجبات والإقامة، ويمكن الاطلاع على كل التفاصيل والمشاركة في المنحة من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/2UaupMZ

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