الاثنين.. لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال تناقش القطاعات المستهدفة للاستثمار في مصر

تستضيف جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الإثنين المقبل، الوزير المفوض هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة وذلك لبحث القطاعات الاستثمارية المستهدفة لرجال الأعمال الصينيين في مصر.



وقال المهندس أحمد منير عزالدين رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن اللقاء يناقش آفاق التعاون الاستراتيجي مع الصين وسبل جذب الاستثمارات من خلال التعرف على القطاعات المستهدفة لدى الصينيين في مصر، بالإضافة إلى بحث كيفية زيادة الصادرات المصرية والتحديات التي تواجهها المنتجات المصرية في السوق الصينية ووضع حلول لتنمية حجم التجارة والاستثمار المباشر بالبلدين.