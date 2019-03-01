محافظ الشرقية: نحتاج ملياري جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية

قال ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن العمل جار وفقا للموازنة المتاحة، ومساعدات المجتمع المدني التي نستطيع توفيرها.



وأضاف في حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة ، أن المحافظة تحتاج مبالغ كبيرة جدا لتنفيذ المشروعات التي تريد تنفيذها.



وتابع المحافظ: "نحتاج 2 مليار جنيه لرفع كفاءة الطرق الداخلية خلال العامين المقبلين".