ممدوح غراب: 19 مليار جنيه حجم المشروعات بالشرقية في 4 سنوات

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك مشكلات متراكمة بالمحافظات وخاصة بعدما شهدناه خلال أحداث 2011، ونحتاج تحديد أولوياتنا خلال المرحلة الحالية ولدينا خطط استراتيجية قصيرة وطويلة للتركيز على كافة القطاعات.



وأضاف في حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج مساء DMC اليوم الجمعة، أن حجم المشروعات التي تم إنشاؤها بمحافظة الشرقية من 2014 وحتى 2018 تقدر بــ 19 مليار جنيه.



وتابع غراب أنه سيتم وضع مخطط زمني للمشروعات التي تحتاجها المحافظة قبل بدء العام المالي المقبل.



