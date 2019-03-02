شاعر قنائي يبرئ المرأة من اتهامها بنشر الثأر في الصعيد.. فيديو

قال الشاعر والباحث القنائي فتحي عبدالسميع، إن المرأة بريئة من الاتهامات الموجهة لها بأنها المتهم الرئيس في قضية الثأر المتفشية في صعيد مصر، وأن قرار الثأر "ذكوري 100%" يتم اتخاذه من الرجال عقب وقوع جريمة القتل التي تتحول إلى ثأر فيما بعد، حيث يقرر رجال العائلة عدم تقبل العزاء فى قتيلهم قبل أخذ ثأرها دون أن تكون المرأة حاضرة فى هذا القرار وهو ما يعني بأنه ليس لها دور فى هذا القرار.



جاء ذلك خلال ندوة "قراءة في كتاب القرآن البديل" التى أقيمت بنادى الفتيات ضمن فعاليات معرض قنا للكتاب المنعقدة في الفترة من ٢٨ فبراير حتى ٩ مارس الحالي برعاية اللواء عبدالحميد الهجان - محافظ قنا، والدكتور هيثم الحاج علي- رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و بإشراف وحضور النائب محمود عبدالسلام الضبع - عضو مجلس النواب عن دائرة قنا، وسعد فاروق رئيس اقليم جنوب الصعيد الثقافى، ولفيف من أبناء قنا.



وأضاف عبدالسميع، بأن هناك اعتقاد سائد بين أفراد المجتمع فى الفترة الأخيرة بأن المرأة هي من تؤجج نيران الانتقام لدى الرجل للأخذ بالثأر وهو ما يؤدى إلى تزايد هذه الظاهرة، فى حين أن الثأر نظام مجتمع يتم اتخاذه بمعرفة الجميع وليس المرأة وحدها، لكننا نعلم بأن المرأة حريصة جدًا على الطقوس المتعلقة بالعادات والتقاليد، مثل طقوس الزواج التي تتمسك فيها بإحضار مستلزمات كثيرة وتكاد تكون هى صاحبة القرار والرجل ما عليه إلا الدفع.



وتناول عبدالسميع، خلال الندوة قضية الثأر بشكل موسع، مستعرضًا طقوس و أسباب الثأر و مدارس الصلح التي كان لها دور قوي فى حسم الكثير من الخصومات الثأرية، مطالبًا بتكاتف الجميع أفرادًا ومؤسسات للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤرق المجتمع وتُسبب له فى الكثير من الأضرار.