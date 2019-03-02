عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإنجليز يستكملون قضية بنك باركليز المتهم فيها حمد بن جاسم بتلقي رشوة من البنك حتى تشتري قطر بنك باركليز.



وأضاف " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن المحكمة استمعت إلى شهادة سيدة تعمل في البنك والتي أكدت على أن حمد بن جاسم تلقى رشوة، وانه لم يعلم أحد طبيعة الإتفاق بين البنك وبن جاسم.



وأكد أن فضائح حمد بن جاسم تتكشف يوما تلو الآخر، ويقر مسؤولي بنك باركليز أن حمد بن جاسم حصل على رشوة، والجميع يتحدث على أن العمولة وصلت إلى 322 مليون جنيه استرليني، منها 42 مليون جنيه استرليني تخص حمد بن جاسم.

