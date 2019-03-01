محمد منير يبدأ حفله بحديقة الأسرة.. بث مباشر









بدأ الكينج محمد منير حفله الغنائي المُقام الليلة، في حديقة الأسرة بطريق "السويس - الصحراوي" وسط حضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه.في بداية الحفل تألق محمد منير بأغنية "أهل أول يا فل يا كادي يا كُمّل"، وهى من التراث الحجازي، والتي تقول كلماتها:أهل أول يا فل يا كادى يا كمل.. يا أهل الأدب والذوق عشت وبقيت ومجّمل، يا أهل الطيبة والرقة والهرج المتبت بالدقة.. ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقا، وحشنى حتى فرقنا بهندسته وبقشه قماش.. وعم شاكر فى دكانه بالفوطة وقميصه الشاش، وحشتنى حلاوته اللدو والبركة اللى فى يده.. وحشتنى الكحلة فى عيونه وحواء والصبى عبده، وحشنى كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم.. ياريت ترجع لنا الأيام وأسلم على أياديكم، وأشم ريحة الرضا فيها وأشياء ما أقدر أسميها.. حاجة كدة ترد الروح صعب أوصف معانيها".وقرر الفنان محمد منير تخصيص نسبة من أرباح حفله المقرر إقامته اليوم، لصالح مستشفى أهل مصر للحروق، ومؤسسة أهل مصر، وبنوك الدم لدعم المصابين فى حادث قطار محطة مصر.