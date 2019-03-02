ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

السبت 02/مارس/2019 - 01:50 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
فضحت السلطات السودانية، الجمعة، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، بعدما بثت الأخيرة تقارير إعلامية تفيد لحدوث لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم السودانيين في ألمانيا.

وقالت السلطات السودانية في بيان إن الخبر عار من الصحة تماما ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي التزامها بها وأنها تعمل لأجلها.

وتابعت في بيان صحفي: "كان بإمكان القناة أن تتحرى وأن يستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة و شعبا من الكيان الصهيوني المغتصب والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية".

واستطردت: "يأتي هذا الخبر المفبرك في إطار حملة شائعات ظلت بلادنا تتعرض لها منذ فترة ليست بالقصيرة و هي تنسج أكاذيب تهدف لجرجرة البلاد لبناء علاقة مع كيان مغتصب ومحتل خلافا لما استقرت عليه علاقات السودان النابعة من قيم شعبه التي تقف دائما إلي جانب الحق وتدافع عن المظلومين وليس ببعيد عن الذاكرة العربية مؤتمر اللاءات الثلاث بالخرطوم.

ترشيحاتنا

السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

عماد متعب: أجيري سيحاسب على اختيار اللاعبين.. فيديو

11 سفيرا يشاركون بالمؤتمر الصحفي للبطولة الدبلوماسية بالنادي الأهلي

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار فرض رسوم على مكرري العمرة

تشفع لعتق رقبته.. أمير سعودي ينقذ شابا من الإعدام بتهمة القتل

سجن أم عشر سنوات باعت رضيعها لسيدة أخرى في روسيا.. صور

توفيق عكاشة: ربنا اداني موهبة التحليل والتنبؤ.. وشوفوا دليلي.. فيديو

الست فايزة.. سائقة سيارة نقل جامبو تتحدى الجهل وتطلب مقابلة الرئيس السيسي.. فيديو

شاهد... مهارة محمد صلاح بأقدام طفل إيراني تبهر العالم

الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي.. اقرأ التفاصيل

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟