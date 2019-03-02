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رياضة

أوجسبورج يهدد صدارة دورتموند ويفوز عليه بهدفين في مفاجأة مدوية بالبوندسليجا..فيديو

السبت 02/مارس/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
تفوق فريق أوجسبورج في مفاجأة مدوية علي متصدر البوندسليجا بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري الألماني.

وسجل اللاعب الكوري الجنوبي جي دونج وون هدفي فريق أوجسبورج في الدقائق 24 و67 علي الترتيب، فيما قلص الفارق لبروسيا دورتموند المهاجم الأسباني باكو ألكاسير في الدقيقة 81.

وتلقي بروسيا دورتموند، صاحب النتائج المتذبذبة في الفترة الأخيرة، ثاني هزائمه في الدوري الألماني، وهو ما قد يقفده صدارة البوندسليجا بعد اعتلائها لفترة طويلة منذ بداية الموسم، حيث يبلغ الفارق بينه وبين بايرن ميونخ 3 نقاط فقط، مع مباراة متبقية للعملاق البافاري ستقام غدا أمام فولفسبورج في الجولة ذاتها.

وتوقف رصيد بروسيا دورتموند عند النقطة 54 محتلا صدارة الترتيب، فيما يأتي فريق أوجسبورج في المركز ال15 برصيد 21 نقطة. 

أهداف اللقاء:

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