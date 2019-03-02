ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

حساسين ينصح وفاء عامر: بلاش عشان جوزك

السبت 02/مارس/2019 - 01:33 ص
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
وجه البرلماني سعيد حساسين، نصيحة للفنانة وفاء عامر بعد تصريحها بشأن استعدادها للعمل مع المخرج خالد يوسف، وطالبها بالتوقف عن التصريحات المماثلة.

وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" على فضائية "الرافدين+": "بلاش يا وفاء هانم عشان جوزك، أنتي صديقتي وجوزك صديق عزيز عشان كده بقولك بلاش، وخالد سافر خلاص".

وكانت وفاء ظهرت في أحد البرامج وتحدثت عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وفضله الفني عليها.

ترشيحاتنا

بعد نصف قرن.. ليبيا تلغي حكم إعدام الملك إدريس السنوسي

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

أبطال حادث قطار محطة مصر: مكنش ينفع نسيب النار ماسكة في الناس.. فيديو

توفيق عكاشة: ربنا اداني موهبة التحليل والتنبؤ.. وشوفوا دليلي.. فيديو

كارثة تتسبب في طرد أهالي أرض اللواء من منازلهم ..فيديو

عماد متعب: أجيري سيحاسب على اختيار اللاعبين.. فيديو

خبير مفرقعات يفجر مفاجأة حول حادث محطة مصر

الكاف يعاقب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي.. اقرأ التفاصيل

توفيق عكاشة: تركيا ستقسم إلى 3 دول بحلول عام 2025

إصابة 56 شخصا من قوات الأمن الجزائري في مواجهات تظاهرات الولاية الخامسة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟