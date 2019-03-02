حساسين ينصح وفاء عامر: بلاش عشان جوزك

وجه البرلماني سعيد حساسين، نصيحة للفنانة وفاء عامر بعد تصريحها بشأن استعدادها للعمل مع المخرج خالد يوسف، وطالبها بالتوقف عن التصريحات المماثلة.



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" على فضائية "الرافدين+": "بلاش يا وفاء هانم عشان جوزك، أنتي صديقتي وجوزك صديق عزيز عشان كده بقولك بلاش، وخالد سافر خلاص".



وكانت وفاء ظهرت في أحد البرامج وتحدثت عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف وفضله الفني عليها.