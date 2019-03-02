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أخبار العالم

جماعة المستقلين البريطانية تختار متحدثًا رسميا وتتوقع انضمام المزيد من الأعضاء

السبت 02/مارس/2019 - 05:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
رشحت جماعة المستقلين الجديدة في مجلس العموم البريطاني، تشوكا أومونا، عضو حزب العمال البارز السابق، متحدثًا رسميا لها.
ولكن أومونا أكد أن الجماعة المنشقة عن حزبي العمال والمحافظين، لا تزال بلا قائد حتى الآن، حسبما ذكرت صحيفة (الإيفننج ستاندرد) اللندنية الجمعة.

وكانت الجماعة قد أعلنت عن أدوارها ومسؤولياتها، قائلة: إنها تسعى إلى "تقديم بديل مناسب".

وفي إشارة إلى أن الجماعة تتوقع اجتذاب المزيد من أعضاء برلمان وستمنستر، فقد عينت النائبة المحافظة السابق سارة ولاستون مسؤولة عن "الأعضاء الجدد".

ويصرّ أومونا، الذي يعتبر الأبرز بين أعضاء الجماعة الأحد عشر (حتى الآن)، على أن جماعتهم لم تتخذ قائدًا بعد.

لكن دوره كمتحدث رسمي، يشي بأنه سيتولى دورًا قياديا في ظل سعي الجماعة إلى تدشين كيان لها.

وقال أومونا: "فريقنا متنوع المشارب والخلفيات، يضم نوابًا كانوا يعملون في السابق معلمين ومحاضرين ورجال أعمال ومحامين وعاملين في الخدمة العامة وغيرهم".

وأضاف: "نحن نسعى إلى الاستفادة من كافة المواهب والخبرات في جماعتنا، وننشد تغيير السياسات، وأن نقدم للشعب البريطاني بديلا مناسبا للسياسات المعطوبة الراهنة التي تقدمها له الأحزاب السياسية الرئيسية".

وقال أومونا: "لسنا حزبًا سياسيا، ومن ثم لا نملك قائدًا، لكننا كنواب في مجلس العموم لدينا الحق في أن نُسمَع وعلينا مسؤولية أن نقدّم قيادة".

وأضاف: "قوامنا مصمَّم بحيث يكون مرنًا وقادرًا على استيعاب أي تغييرات في ظل تطور الجماعة ونموها".

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