شاهد.. أحدث إطلالة لـ غادة رجب

نشرت الفنانة غادة رجب، صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.



ظهرت غادة بإطلالة كاجوال جذابة، حيث اعتمدت على شعرها المموج، ومكياجا متناسقا مع إطلالتها ،مما منحها إطلالة متكاملة.



وأشتهرت "غادة" بأنها صاحبة الإطلالة البسيطة التى ترى أن الإبهار يأتى من الجمال الطبيعي والبسيط، وتعتمد على الإطلالات التى تتناسق مع قوامها وتمنحها مظهرًا راقيًا.

