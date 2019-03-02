ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. أحدث إطلالة لـ غادة رجب

السبت 02/مارس/2019 - 01:05 ص
غادة رجب
غادة رجب
محمد بدران
نشرت الفنانة غادة رجب، صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور انستجرام، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها.

ظهرت غادة بإطلالة كاجوال جذابة، حيث اعتمدت على شعرها المموج، ومكياجا متناسقا مع إطلالتها ،مما منحها إطلالة متكاملة.

وأشتهرت "غادة" بأنها صاحبة الإطلالة البسيطة التى ترى أن الإبهار يأتى من الجمال الطبيعي والبسيط، وتعتمد على الإطلالات التى تتناسق مع قوامها وتمنحها مظهرًا راقيًا.
شاهد.. أحدث إطلالة لـ غادة رجب
شاهد.. أحدث إطلالة لـ غادة رجب

ترشيحاتنا

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

الست فايزة.. سائقة سيارة نقل جامبو تتحدى الجهل وتطلب مقابلة الرئيس السيسي.. فيديو

بعد نصف قرن.. ليبيا تلغي حكم إعدام الملك إدريس السنوسي

انتحار رجل أعمال بريطاني يأسا من مرضه.. فيديو

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

إنذار من التموين لشاغلي وظيفة إدارية عليا بالاستبعاد من الدعم.. شاهد

تاجر تموين: نقل 4 سلع من الدعم إلى فارق نقاط الخبز خلال مارس

عمرو أديب يلقن سوشيال ميديا الجماعة الإرهابية درسا في الوطنية.. فيديو

التضامن تحدد موعد صرف معاشات مارس من منافذ مكاتب التأمينات

كلاسيكو كامل العدد.. قائمتا ريال مدريد وبرشلونة قبل لقاء الغد

توفيق عكاشة: تركيا ستقسم إلى 3 دول بحلول عام 2025

أسعار 16 سلعة تموينية خلال شهر مارس.. مستند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟