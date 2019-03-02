ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

شنايدر العالمية: حريصون على التوسع بالسوق المصري

السبت 02/مارس/2019 - 07:35 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية على حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية في عدد كبير من المجالات تشمل إدارة الطاقة والتحكم الآلى وتطوير التقنيات والحلول المتصلة بإدارة الطاقة، لافتًا الى ان الشركة قامت العام الحالي بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى تبلغ 20 مليون يورو ليصل اجمالى استثمارات الشركة في مصر الى 320 مليون يورو.

وقال كاسبر هيرزبرج، إن فرع الشركة في مصر يخدم السوق المحلى وأسواق دول شمال افريقيا ودول المشرق العربى كما يتم تصدير 30% من انتاج الشركة في مصر للأسواق الافريقية، مشيرًا الى ان الشركة توفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بالسوق المصرى.

ولفت هيرزبرج إلى ثقة الشركة الكبيرة بالسوق المصرى باعتباره محور رئيسى لنفاذ صادراتها للسوقين الاقليمى والقارى، مشيرًا الى ان مصنع الشركة بمدينة بدر يعد أحد أكبر مصانعها على مستوى العالم.

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد عن اختيارات أجيري: أعضاء الجهاز الفني بيزنوا في دماغ الراجل

مفتي الجمهورية السابق يوصي بالإكثار من ترديد 5 كلمات في المصائب

اختفت بعد عصر محمد علي.. هل يعود مجد صناعة الحرير من دودة القز

بعثة الزمالك تصل انجولا

4 مشروبات لسد الشهية وحرق الدهون قبل الصيف

علي جمعة: التفلت يأتي بشكل جديد من قلة الحياء ولا ينتج إبداعا أبدا

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

اليوم.. نظر دعوى وقف قرار فرض رسوم على مكرري العمرة

تعرف على شروط الحصول على وحدات الطعام المتنقلة.. خدمات

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو 2017

شاهد.. حريق كبير في سطح مبنى بمنطقة كناري وارف بالعاصمة البريطانية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

90 صورة لفناني الحرف التراثية بالوادي الجديد..فتيات يغزلن علي خيوط السجاد..وشباب يبدعون بحرق الطين

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

فيديو

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو الانجولي
عمرو أديب يثبت تلقي حمد بن جاسم لرشوة بشهادة أحد العاملين في بنك باركليز.. فيديو
عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟