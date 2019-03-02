شنايدر العالمية: حريصون على التوسع بالسوق المصري

أكد كاسبر هيرزبرج رئيس منطقة افريقيا والشرق الأوسط بشركة شنايدر العالمية على حرص الشركة على التوسع بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية في عدد كبير من المجالات تشمل إدارة الطاقة والتحكم الآلى وتطوير التقنيات والحلول المتصلة بإدارة الطاقة، لافتًا الى ان الشركة قامت العام الحالي بضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى تبلغ 20 مليون يورو ليصل اجمالى استثمارات الشركة في مصر الى 320 مليون يورو.



وقال كاسبر هيرزبرج، إن فرع الشركة في مصر يخدم السوق المحلى وأسواق دول شمال افريقيا ودول المشرق العربى كما يتم تصدير 30% من انتاج الشركة في مصر للأسواق الافريقية، مشيرًا الى ان الشركة توفر ما يزيد عن 1500 فرصة عمل مباشرة بالسوق المصرى.



ولفت هيرزبرج إلى ثقة الشركة الكبيرة بالسوق المصرى باعتباره محور رئيسى لنفاذ صادراتها للسوقين الاقليمى والقارى، مشيرًا الى ان مصنع الشركة بمدينة بدر يعد أحد أكبر مصانعها على مستوى العالم.