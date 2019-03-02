عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الهجوم الكبير على اللاعب العالمي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بعد آخر صورة قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان يضحك فيها.



وقال " أديب" في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" انتوا ليه ملكمش أمان، وتبيعوا الناس بسرعة، مع العلم ان محمد صلاح قام بنشر تغريدة بعد حادث محطة مصر لتقديم التعازي إلى الشعب المصري في الضحايا والمصابين".



وأضاف قائلا:" في حد عايز يكسر كل حاجة بنحبها ويستخدم حملة ممنهجة على اللاعب، ولازم نثق فيه وهو مواطن مصري بيحب بلده ويقف بجانب مصر".

