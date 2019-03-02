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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة والمؤشران داو جونز وإس آند بي500 يرتدان عن 3 جلسات

السبت 02/مارس/2019 - 01:37 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
ارتد المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز عن ثلاث جلسات متتالية من الخسائر اليوم الجمعة بدعم من موجة تفاؤل بشأن احتمالات التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على بيانات سلبية عن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادين في العالم.

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 110.32 نقطة، أو 0.43 بالمئة، إلى 26027.32 نقطة ف حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.20 نقطة، أو 0.69 بالمئة ليغلق عند 2803.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 62.82 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 7595.35 نقطة.

وعلى مدار الأسبوع، صعد المؤشران ستاندرد آند بورز وناسداك 0.4 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب، في حين ينهي داو جونز الأسبوع منخفضا 0.02 بالمئة.

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