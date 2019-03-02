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اقتصاد

النفط يهبط 2% بفعل مخاوف بشأن الطلب غطت على تخفيضات في الإمدادات

السبت 02/مارس/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
رويترز
أغلقت أسعار النفط منخفضة حوالي 2 بالمئة اليوم الجمعة، منهية الاسبوع على خسارة بحوالي 3 في المائة متأثرة بمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي، بعد بيانات ضعيفة لنشاط المصانع في أمريكا، ألقت بظلالها على تخفيضات في الإمدادات تقودها منظمة أوبك وعقوبات أمريكية على فنزويلا وإيران.

وبعد أن صعدت في التعاملات المبكرة إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر، تحولت عقود الخام الأمريكي إلى هبوط حاد بفعل المخاوف بشأن الطلب. وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لنشاط قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا في فبراير إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016، وجاء دون التوقعات.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.42 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 55.80 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني عند 57.88 دولار.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.24 دولار، أو 1.9 بالمئة، لتسجل عند التسوية 65.07 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت عند أعلى مستوى لها في الجلسة إلى 67.14 دولار.

وعلى الرغم من تسجيلهما أعلى مستوياتهما منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، تنهي عقود برنت الأسبوع على خسارة قدرها 3.3 بالمئة في حين هبطت عقود الخام الأمريكي 2.7 بالمئة.

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