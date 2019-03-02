قصة حب رامى عياش تتخطى حاجز المليون ونصف مشاهدة

تمكنت أغنية قصة حب للفنان رامى عياش من تحقيق نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، حيث وصلت نسبة مشاهدة الكليب ما يزيد عن مليون ونصف بعد طرحه بأسبوع واحد فقط .



أغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم التصوير فى العاصمة اللبنانية بيروت.



وتعد اغنية قصة حب أول تعاون بين النجم رامى عياش وشركة عالم الفن للمنتج محسن جابر ، ومن المقرر ان يتطرحان خلال الفترة القادمة البوم جديد سيحمل عنوان "قصة حب" ويتكون من 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.