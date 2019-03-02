الذهب يهبط مع صعود الدولار والأسهم ويسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مايو 2017

هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المئة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من عام ونصف، مع صعود الدولار والأسهم العالمية وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.





وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1293.75 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي بعد أن نزل عن المستوى النفسي المهم 1300 دولار للمرة الأولى منذ الثامن والعشرين من يناير.





وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على خسارة بحوالي 2.6 بالمئة هي الأكبر منذ مايو 2017.





وهبط الذهب في العقود الأمريكية 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1299.20 دولار للأوقية.





وعززت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهو ما يجعل الذهب، الذي لا يدر عائدا، أقل جاذبية.





وقال تقرير نشرته وزارة التجارة الأمريكية إن أداء أفضل من التوقعات في الربع الأخير دفع الناتج المحلي الإجمالي إلى الارتفاع 2.9 بالمئة لعام 2018، مقتربا من النمو السنوي المستهدف البالغ ثلاثة بالمئة.





وساعدت تلك البيانات أيضا في صعود الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع أمام الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.





وقال محللون إن صعود الأسهم العالمية أيضا كان له تأثير سلبي على الذهب.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1545.52 دولار للأوقية مسجلا رابع أسبوع على التوالي من المكاسب. وسجل المعدن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1565.09 دولار هذا الأسبوع.





وتراجع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 857.75 دولار للأوقية، لكنه يسجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب.



