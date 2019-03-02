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أخبار العالم

روبرت فيسك يفضح إسرائيل ويكشف دورها في أزمة الهند وباكستان

السبت 02/مارس/2019 - 02:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
نشر الكاتب البريطاني المخضرم، روبرت فيسك، مقالًا بصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فضح فيه دولة الاحتلال الإسرائيلية ودورها في الأزمة المشتعلة في الوقت الراهن بين الهند وباكستان، بعد إعلان الأخيرة يوم الأربعاء، أنها أسقطت طائرتين حربيتين للهند، التي ذكرت بدورها أنها أسقطت طائرة باكستانية.

وقال فيسك إنه رغم بعد المسافة بين الهند وإسرائيل، إلا أن تل أبيب تقف منذ أشهر إلى جانب حكومة حزب بهارتيا جاناتا المتطرفة في تحالف غير معلن وخطير سياسيا ضد الإسلاميين، تحالف غير رسمي، في وقت أصبحت فيه الهند السوق الأكبر للسلاح الإسرائيلي.

وأضاف: "لم تكن مصادفة أن الإعلام الهندي احتفل بالدور الذي أدته القنابل الذكية الإسرائيلية الصنع رفائيل سبايس- 2000، واستخدمها الطيران الهندي في الغارة على ما قالت الهند إنها معسكرات تابعة لجماعة جيش محمد في الجزء الباكستاني من كشمير.

وأشار الكاتب البريطاني إلى أن الهند كانت أكبر مستورد للسلاح الإسرائيلي في 2017، حيث اشترت أنظمة رادار ودفاعات جوية وذخيرة، بما فيها صواريخ جو- أرض بقيمة 530 مليون دولار، وتم تجريب هذه الأسلحة كلها من خلال الغارات العسكرية التي شنتها إسرائيل في سوريا وفلسطين.

وأوضح فيسك أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول البحث عن طريقة لشرح استمرارها في بيع الدبابات والأسلحة والزوارق الحربية للديكتاتورية العسكرية في ميانمار، في وقت تفرض فيه الحكومات الغربية عقوبات على الحكومة التي حاولت تدمير أقليتها ذات الغالبية المسلمة، من الروهينجا، وصورت إسرائيل المناورات العسكرية المشتركة للقوات الخاصة والوحدات الهندية في صحراء النقب، وقدمت القوات الإسرائيلية نتاج تجربتها في الحرب على غزة.

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