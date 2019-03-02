هبة الأباصيري تنشر صور بصحبة راشد بن حمد

شاركت الإعلامية هبة الأباصيري صور لها بصحبة الدكتور راشد بن حمد الشرقي ، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بدولة الإمارات، وإيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة خلال مشاركتهم فى حفل إعلان أسماء الفائزين في الدورة الأولى من جائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع، مساء الأربعاء الماضي.



وعلقت الأباصيري على الصور قائلةً: "دعوة عشاء عمل بمنزل الشيح راشد بن حمد على شرف الوفد المصرى ومعالي وزيرة الثقافة المصرية الرائعة ايناس عبد الدايم"



وكانت وزير الثقافة قد شهدت الجلسة الصباحية لمنتدى الفجيرة الثقافي في يومه الثاني، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والمصاحب للجائزة حيث تم تناول موضوع دور النتاج الفني والأدبي في الحفاظ على الموروث والتراث .