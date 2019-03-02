المعاهد الأزهرية يقرر مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري

قررت الإدارة العامة للتربية الرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، مد فترة التسجيل لمشروع أولمبياد الطفل المصري الي ٧ / ٣ / ٢٠١٩ م.





وشددت الإدارة على سرعة التسجيل بأوليمبياد الطفل المصرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضيه والتسجيل بمراكز الشباب المحدده لكل منطقه أزهرية ومشاركه جميع المناطق الأزهرية والمعاهد الأزهرية بنين وفتيات من١٢ سنة حتي ١٥ سنة.



كما نبهت على المناطق إرسال كشوف بأسماء الطلاب المشاركين في مشروع أولمبياد الطفل المصري بكل منطقة في الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، للإداره العامة للرعاية الرياضية، عن طريق الفاكس او السيستم التابع لكل منطقة.



ونوهت علي مناطق الصعيد( أسوان، الأقصر، المنيا، قنا، أسيوط) الإهتمام والمشاركة الفعلية للطلاب في مشروع أولمبياد الطفل المصري والتواصل مع الادارة العامة للرعاية الرياضية.



ومن المقرر أن يتم تسليم استمارات التسجيل داخل مراكز الشباب المدرجة بداخل كل محافظة ولا يوجد اى اماكن اخر تسسلم الاستمارات من خلالها .



اسماء مراكز الشباب



الإسكندرية

الشلالات - سموحة - النصر - الانفوشى - الحرمين

اسوان

مدينة أسوان - حى قدرى عثمان - مدينة كوم امبو - الدروتنقالة - مدينة ادفو

أسيوط

ناصر النموذجى - الواسطى - درنكة - أبنوب - ديروط

البحيرة

الحرية - مدينة رشيد - ابومنجوم - مدينة الدلنجات- -بيبان

بني سويف

غياطة الغربية- - سمسطا - مدينة بنى سويف - ابشنا - المدينة شرق

القاهرة

الجزيرة - حلوان- التجمع الأول - الساحل- عين الصيرة

الدقهلية

مدينة المنصور - بداوى - السنبلاوين - كفر دميرة القديم - مدينة بلقاس

دمياط

مدينة دمياط- - مدينة الروضة - كفر المياسرة - كفر سعد - ام الرضا

الفيوم

الساحة الشعبية - مدينة اطسا- مدينة طامية - مدينة ابشواى- مدينة سنورس

الغربية

مدينة طنطا - الجابرية - مدينة زفتى - مدينة كفرالزيات - مدينة قطور

الجيزة

الحوامدية - المتانيا - ناهيا - ارض اللواء - امبابة

الإسماعيلية

الشيخ زايد - الاتحاد - فناره - الحلوس - شهداء العبور

كفر الشيخ

كفر الشيخ - دسوق - قلين- بيلا - منشأة عباس

المنيا

مدينة بنى مزار - مدينة ديرمواس - ناصر ملوى - ماقوسة - البرجاية

المنوفية

مدينة قويسنا - الحى القبلى - مدينة الباجور - مدينة اشمون - الشهداء

الوادي الجديد

مدينة الخارجة - باريس - بلاط - الداخلة - الفرافرة

شمال سينا

مدينة العريش - الكوثر بالشيخ زايد - بئر العبد - قاطية - الحسنة

بورسعيد

الزهور - المدينة - السلام - الاستاد - اكتوبر

القليوبية

15 مايو - شبين القناطر - مدينة قليوب - كفر شكر - ميت كنانة

قنا

مدينة قنا- سيدى عبد الرحيم - الحراجية - كوم الضبع - نجع حمادى

البحر الأحمر

الفتح - القصير - سفاجا - الغردقة - الميناء

الشرقية

ناصر - كفر صقر - منيا - القمح - بلبيس- ابوكبير

سوهاج

سلامون طما- مدينة سوهاج - النصر بحى راشد - الديابات اخميم _ مدينة جرجا

جنوب سينا

طور سيناء - الساحل - ابوزنيمة - سانت كاترين - عرب ابورديس

السويس

فيصل - السلام - المدينة بالأربعين - المثلث - التوفيق

الأقصر

الحسينات - الرضوانية - القرنه - نجع الخطباء - نادى المدينة

مرسى مطروح

مطروح - الهلال - الضبعة - النجيلة - وادى الرمال