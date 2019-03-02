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محافظات

المياه والصرف بأسوان: إنهاء كافة المشاكل خلال 3 سنوات

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 ص
صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
شاذلى عبد الفتاح
أوضح المهندس رفعت إسماعيل رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأنه تم عرض كافة المشاكل والتحديات بمنتهى الشفافية والمصارحة الكاملة، وخاصة الحالة الفنية للوضع الراهن للشبكات وكافة احتياجات المحافظة على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة حيث تم وضع خطة سيتم تنفيذها على مدار 3 سنوات لإنهاء كافة مشاكل وبؤر الشكاوى المتراكمة منذ سنوات.

وكشف رفعت إسماعيل بأنه تم وصول أول شحنة محابس خطوط مياه شرب ذات جودة عالية من الإعتماد المالى الذى خصص لهذا الغرض حيث سيتم تركيبها بداية من مساء اليوم وحتى ظهر الغد بالعديد من الخطوط بمدينة أسوان، وهو الذى سيترتب عليه قطع المياه عن المدينة بالكامل للإنتهاء من تركيب هذه المحابس الجديدة فى معظم الشوارع والمناطق السكنية.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم توريد هذه المحابس الجديدة من القاهرة والإسكندرية، وقد قامت الشركة بإجراء أعمال فحص واستلام المحابس الجديدة للاطمئنان على سلامتها وجودتها على الوجه الأكمل.

وأضاف إسماعيل بأنه بالتوازى تم دعم المحافظة بأحدث سيارة متخصصة فى تطهير وتسليك الخطوط ، مشيرًا إلى أنه قاد حملة مكبرة أمس تهدف لمتابعة خدمات الشركة بالشارع الأسوانى ضمت رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة وكذلك الفرق الفنية بشبكات المدينة حيث استهدفت الحملة متابعة خدمات الشركة المختلفة بالشارع الأسوانى.

وأكمل بأنه خلال الحملة تم القضاء الفورى على بعض حالات طفوحات الصرف الصحى، وبعض الكسورات فى شبكة مياه الشرب ونزح تجمعات المياه بها ، كما إستهدفت الحملة التصدى لحالات الوصلات الخلسة وسرقة المياه التى يقوم بها بعض المواطنين، فيما تم متابعة بعض المنشآت الصناعية التى تصرف فى شبكة الصرف الصحى للمدينة، علاوة على مراجعة بعض قراءات عدادات مياه الشرب لدى الأهالى والمحال التجارية والمنشآت والمؤسسات وكذا الفواتير.

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