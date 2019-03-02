أعراض إذا ظهرت عليك تدل على إصابتك بالغدر العاطفي

يظهر على العديد من الأشخاص بعض العلامات التى تدل ان هذا الشخص تعرض للغدر العاطفى.



وفقا لما جاء له موقع power of positivity يحدث الغدر العاطفي عادة كآلية للتكيف، أو طريقة لحجب التجارب أو العواطف المؤلمة. يمكن للاضطرابات والظروف التالية أن تجعل الشخص يصبح غدرًا عاطفيًا:



كآبة

القلق

ضغط عصبى

حزن

تعاطي المخدرات

صدمة



إذا كنت تشعر بالغدر عاطفيًا ، فمن المحتمل أنك مررت بالكثير في حياتك.



ويحتاج عقلك إلى استراحة ، ونتيجة لذلك ، تبدأ بإيقاف كل من المشاعر السلبية ومحاولة الوصول للمشاعر الإيجابية والتخلص من الماضى ونسيان تمام وعدم التفكير فى الماضى.