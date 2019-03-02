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أخبار العالم

انشقاق 600 ضابط بالجيش الفنزويلي

السبت 02/مارس/2019 - 12:54 ص
مادورو
مادورو
أحمد قاسم
كشف زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، الذي نصب نفسه رئيسًا للبلاد وحظى باعتراف العديد من الدول العالمية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، أن حوالي 600 ضابط من القوات المسلحة انشقوا عن الرئيس الفعلي، نيكولاس مادورو.

وقال جوايدو في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، مساء أمس الجمعة: "تحدثنا بوضوح للقوات المسلحة الفنزويلية. وانضم أكثر من 600 ضابط إلى الدستور في الأيام الأخيرة".

وأكد المعارض الفنزويلي أن في أعقاب لقائه رئيس باراغواي ماريو عبدو بنيتيز أن المعارضة الفنزويلية ستعلن قريبا عن مسيرات احتجاجية جديدة ضد مادورو.

من جهته، اعترف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو، الموالي لمادورو، أن "أكثر من 100 عنصر في الحرس الوطني هربوا إلى الخارج مقابل المال".

وأكد بادرينو وغيره من كبار القادة العسكريين ولاء الجيش للرئيس مادورو.

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