منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب ويزو

دخلت الإعلامية منى الشاذلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ؛ بعد طرح الحلقة التي استضافت فيها الفنانة وزيزو وزوجها.



وحققت الحلقة ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة، فى أقل من أسبوع ؛ وهو ما أهلها لاحتلال المركز 20 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.



وخلال الحلقة كشفت وزيزو عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها ، بالإضافة إلى سردهم عدد من المواقف الكوميدية التي جمعت بينهم بعد الزواج .