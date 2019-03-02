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فن

منى الشاذلي تدخل الأعلى مشاهدة بسبب ويزو

السبت 02/مارس/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
دخلت الإعلامية منى الشاذلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب ؛ بعد طرح الحلقة التي استضافت فيها الفنانة وزيزو وزوجها.

وحققت الحلقة ما يزيد عن مليون ونصف مشاهدة، فى أقل من أسبوع ؛ وهو ما أهلها لاحتلال المركز 20 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب مصر، والتى تضم 50 فيديو.

وخلال الحلقة كشفت وزيزو عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بزوجها ، بالإضافة إلى سردهم عدد من المواقف الكوميدية التي جمعت بينهم بعد الزواج .

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