ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إصابة 56 شخصا من قوات الأمن الجزائري في مواجهات تظاهرات الولاية الخامسة

السبت 02/مارس/2019 - 01:19 ص
افراد امن الجزائر
افراد امن الجزائر - ارشيفيه
رامى المهدي
أصيب أمس الجمعه ما يقرب من 56 شخصًا من قوات الأمن الجزائرية و7 من المواطنين، وذلك في مواجهات اندلعت خلال تظاهرات ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وذكر موقع سكاي نيوز،أن بيانا للأمن الوطن الجزائري أكد أن "مسيرات أمس الجمعة شهدت انحرافا من قبل بعض المتظاهرين أسفرت عن أضرار مادية وبشرية".

وأضاف البيان: "أدت هذه التجاوزات إلى توقيف 45 من المتظاهرين، منهم 5 أشخاص أحرقوا سيارة وحاولوا اقتحام فندق الجزائر في العاصمة".

وتابع: "تم استرجاع صندوق وكالة بنك الجزائر الخارجي المتواجد بمحاذاة فندق الجزائر بعد سرقته من قبل بعض المتظاهرين".

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر، وذلك بسبب جلطة في الدماغ أصيب بها في 2013.

وكان رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، قد حذر من "سيناريو سوري في الجزائر"، وذلك بعد اتساع دائرة الاحتجاجات.

وقال خلال كلمة له في البرلمان إن المسيرات في سوريا "بدأت بالورود وانتهت بالدم"، داعيا الشباب إلى "التعقل وتجنب محاولة تضليلهم".

ترشيحاتنا

شاهد.. الكلاب تنهش جسد رضيع داخل كومة قمامة بشبرا الخيمة

مصطفى بكري يفتح النار على دينا أنور: يبدو أن التنوير لديها له مفهوم خاص

نصائح هاني الناظر لمحاربة تجاعيد البشرة.. القهوة أبرزهم

11 سفيرا يشاركون بالمؤتمر الصحفي للبطولة الدبلوماسية بالنادي الأهلي

الأهلي والزمالك حبايب في نهائي دوري المحترفين لليد

شاهد.. لحظة اقتحام ضباط شقة بلطجي بعد ذبحه شرطيًا في انجلترا

سجن أم عشر سنوات باعت رضيعها لسيدة أخرى في روسيا.. صور

أنباء عن تشكيل حكومة جديدة في الجزائر

شاهد... مهارة محمد صلاح بأقدام طفل إيراني تبهر العالم

ليدز يونايتد يكتسح ويست بروميتش برباعية في الشامبيونشيب بحضور حجازي

التحقيق في واقعة اغتصاب طفلتين على يد جارهما بالشرقية

بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي أسوان يشيعون اثنين من ضحايا حادث قطار محطة مصر .. صور

بكماء تعاني الإهمال 12 عامًا بأسيوط.. والمحافظ يستجيب لها.. صور

تشييع جنازة رئيسة روتاري الإسكندرية ضحية قطار محطة مصر ..صور

مسعفان يعثران على 23 ألف جنيه في حادث بكفر الشيخ.. صور

الشيخ نصر الدين.. حكاية مسجد جدده الأمير درويش أفندي حاكم الواحات قبل 167 عاما.. صور

فيديو

عمرو أديب مدافعًا عن محمد صلاح: حملة ممنهجة لتشويه اللاعب.. فيديو
بعد ضبطهم.. أديب يعرض فيديو لعصابة السطو على محل مجوهرات حدائق الأهرام
حسن المستكاوي لـ أجيري: فين عبدالله السعيد وعبدالله جمعة.. فيديو
فيديوجراف.. فنزويلا أكبر احتياطٍ للنفط في العالم تأكل من القمامة
عمر السومة يكشف سر غيابه عن التهديف في الفترة الماضية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

ما توقعاتك لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟