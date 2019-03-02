سيد معوض: نجاح الأمم الإفريقية مرهون باستمرار الفراعنة في البطولة

أوضح سيد معوض، نجم المنتخب المصري والأهلي الأسبق، بأن استمرار منتخب الفراعنة وتحقيقه المكاسب في منافسة الأمم الأفريقية القادمة سيكون له دور كبير في نجاح البطولة المقامة علي الأراضي المصرية.



وقال سيد معوض في تصريحات تليفزيونية:" بطولة الأمم الأفريقية القادمة ستكون من أنجح البطولات، بالرغم من أن الاستعدادات بدأت متأخرا بسبب الحصول على التنظيم في يناير الماضي فقط".



وأضاف نجم منتخب مصر الأسبق:" من الناحية الجماهيرية ليس لدي شك في نجاح البطولة، كما أن استمرار المنتخب في المنافسة وتحقيقه للمكاسب سيكون حافز قوي لنجاح البطولة مثل الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر عام 2006".



واختتم سيد معوض:" البطولة على أرضنا ستكون لها مميزات كبيرة لأنها ستعطينا أفضلية عن كل الفرق الأخري ولدينا فرصة كبيرة للفوز بها".