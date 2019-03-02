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مرأة

6 وصفات لعلاج تشقق الشفاه بدون تكلفة

السبت 02/مارس/2019 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يؤمن دائما الكثير من الأشخاص ، أن الجمال لا يحتاج لتكلفة مادية عالية، يجمع لكِ في كل حلقة وصفات طبيعية وموفرة، يمكنك التخلي بها عن شراء مستحضرات التجميل، والحصول على أفضل شكل لكِ ،على طريقة خبيرة التجميل اميرة شنب .

لعلاج مشكلة تشقق الشفاه في فصل الشتاء، عليك الاعتماد على 4 عناصر مرتبطة موجودة في ثلاجتك، ويمكنها حماية شفتيك وترطيبهما، دون أي تكلفة إضافية، أو الخوف من المكونات الصناعية الضارة، الموجودة في أنواع أحمر الشفاه المرطب الجاهز، والمكونات الأربعة هي: خيار - عسل - جوز الهند - زيت زيتون.

بعد إزالة الجلد الزائد، تفرك الشفاه بالخيار لمدة خمسة دقائق في اليوم، ويترك عليها حتى يمتصها الجلد تمامًا، فيعمل الماء المكون الأساسي لـ80% من الخيارة، على ترطيب شفتيك وتغذيتهما.

يوضع العسل على الشفتين كالروج تمامًا ويترك حتى يمتصه الجلد، وتكرر العملية يوميا، ويشطف بعدها بربع ساعة أو يترك على البشرة، وهي وصفة تفيد أيضًا في تفتيح لون جلد الشفاه.

جوز الهند من أشهر المكونات المرطبة للبشرة عمومًا والمعمول بها في العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، اتركيه على الشفاه حتى تتشربه، وكرري الوصفة يوميًا.

خدعة إضافية:
زيت الزيتون والفازلينن، يصنع منهما مزيج يوضع على الشفاه يوميا ، وهي فكرة مثالية لتلميع الشفاه وترطيبها وجعلها أنعم.

لنضارة وتفتيح لون الجلد ونتائج كعمليات صالونات التجميل:
وصفة تقشير لجلد الشفاه الميت:
سكر بني (خشن)
زيت زيتون
عسل

الخطوات:
استخدمي نصف ملعقة من كل مكون، واخلطي المكونات.
يستخدم لفرك الجلد الميت عن الشفاه، بعد أن انتهى الماسك السابق من ترطيبها.
تكرر مرة واحدة فقط كل ثلاثة أيام.​

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