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منوعات

دراسة أمريكية تنصح بزيادة الضرائب على المشروبات الغازية

السبت 02/مارس/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
محمد علي
دعت دراسة علمية أمريكية إلى زيادة فرض الضرائب على المشروبات الغازية المليئة بالسكريات، وذلك في محاولة من الدراسة لبيان أثر زيادة استهلاك هذه المشروبات على الصحة العامة، وفق أيه بي سي نيوز الأمريكية.

وفي أول دراسة جرت على تأثير فرض ضريبة على المشروبات السكرية في مقاطعة بيركلي بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تبين أن هذه الضريبة ساهمت فى خفض استهلاك هذه المشروبات بنسبة زادت عن 50% منذ فرضها، قبل ثلاث سنوات، مما يشكل سلاحًا فعالًا فى مواجهة السمنة والأمراض المتولدة عنها، كما زاد استهلاك المياه الطبيعية بنسبة 29%، وهو ما يشير إلى ضرورة الزيادة في الضرائب على المشروبات، لتصل إلى حالة أقرب إلى منع المشروبات الغازية.

وجاء هذا الانخفاض، رغم أن الضريبة المعروفة باسم ضريبة الصودا أو السكريات لا تزيد عن سنت واحد لكل أوقية من المشروبات السكرية، سواء كانت مياهًا غازية أو عصائر أو غيرها.

ودعت جامعة كاليفورنيا –بيركلى إلى إجراء دراسات فى مقاطعات أخرى بالولاية، وفى الولايات الأخرى التي تفرض هذه الضريبة، للتحقق من أثر هذه الضريبة.

وتعتزم ولايات أخرى مثل بنسلفانيا فرض هذه الضريبة، التي تخصص عوائدها لدعم الرعاية الصحية ونشر الوعي الصحي.

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