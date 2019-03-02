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فن

في ذكرى وفاتها .. سر ضرب زينات صدقي لـ زوزو شكيب.. نوستولجيا

السبت 02/مارس/2019 - 08:00 ص
صدى البلد
أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زينات صدقى، والتى أشتهرت بتقديم أدوار الكوميديا فى عدد من الأعمال السينمائية، قبل ان ترحل عن عالمنا عام 1978 عن عمر يناهز الـ 64 عامًا. 

وكشف الفنان محمد أبو داوود فى أحد البرامج الإذاعية عن جزء من مذكرات المؤلف والمنتج المسرحى سمير خفاجى، والتى كشف فيها عن شجار بين الفنانة زينات صدقى وزوز شكيب وصل إلى حد الضرب. 

حيث أكد " خفاجى " فى مذكراته أنه ذهب إلى "زينات صدقى" فى المسرح حيث كانت تشارك فى بطولة عمل مسرحى من بطولة زوزو شكيب، إلا أنه اكتشف أنهم قاموا بطردها.

حيث قامت مشاجرة بين زوزو شكيب وزينات صدقى بسبب سوء معاملة الأولى لـ زينات صدقى، بحسب ما كتبه سمير خفاجى فى مذكراته، فما كان من الأخيرة إلى أن قامت بضربها ، لينتهي الأمر بتدخل الشرطة.

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