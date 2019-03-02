4 مشروبات لسد الشهية وحرق الدهون قبل الصيف

منذ بداية الشتاء ونحن نعاني من متلازمة المرور على الثلاجة كل نصف ساعة لتناول أي شيء، شعور رهيب بالجوع تسببه برودة الجو، مع حالة الاكتئاب الموسمي التي يعاني منها البعض في الشتاء، لذا قدمت لك رضوى الشربيني قائمة بوصفات طبيعية لمشروبات دافئة يمكنها مساعدة على مقاومة الطعام، وحرق الدهون في نفس الوقت، لتناسب متبعي الدايت أيضًا.



الوصفة الأولى:



شمر

قرفة

شاي أسود

ليمون



تخلط المكونات معًا باستخدام الماء المغلي ويترك حتى يهدأ لمدة ربع ساعة.

يشرب على غيار الريق، في الصباح الباكر، قبل تناول الإفطار.

تشرب قبل الوجبة في حالة كانت شهيتك مفتوحة زيادة عن اللزوم خاصة قبل بداية الدورة الشهرية.

يمكن تناولها يوميًا.



الوصفة الثانية:



نعناع

كمون

رمان

زنجبيل



تستخدم كمية تكفي للتر ماء، وتغلى كل المكونات معًا.

تترك المياه حتى تهدأ ويتم تناول اللتر على مدار اليوم.

تشرب قبل كل وجبة بنصف ساعة.



الوصفة الثالثة:



شاي أخضر

ليمون

نعناع

بذور الكتان



تغلى المكونات الكافية للاستهلاك قبل الوجبات على مدار اليوم، في لتر من الماء.

ويشرب المشروب بعد أن يبرد قليلًا.

يستخدم قبل وجبة بنصف ساعة.



الوصفة الرابعة:



كوب ليمون

كوب برتقال

ملعقتان عسل



تغلى المكونات على النار، ثم تترك حتى تهدأ وتشرب في بداية اليوم، قبل أول وجبة.