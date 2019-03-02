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مرأة

4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

السبت 02/مارس/2019 - 07:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
أكلات كثيرة تحبها وتعرف فوائد صحية عديدة لها، ولكن تمنعك عنها رائحة الفم الكريهة التي تسببها، والتي تفقد الشخص الثقة في نفسه خاصة في العمل والتفاعل مع عدد كبير من الناس، لذا جمعت لك الشيف "رضوى الشربيني" أربع وصفات طبيعية، بديلة لغسول الفم المكلف، لتساعدك على التخلص من رائحة الفم الكريهة المصاحبة لوجباتك المفضلة.

الوصفة الأولى:
نعناع
بقدونس
مياه

الخطوات:
يغلي على النار ثم يصفى بعد أن يهدأ
يمضمض به الفم مرتين في اليوم

الوصفة الثانية:
جوز هند
ماء مغلي

الخطوات:
يذوب جوز الهند في الماء المغلي ويترك ليفتر ثم يمضمض به الفم مرتين في اليوم.

الوصفة الثالثة:
ملح
ليمون
ماء فاتر

الخطوات:
دون غلي للماء، تذوب فيه المكونات ويستخدم في المضمضة يوميًا.

الوصفة الأقوى:
نعناع
قرنفل
قرفة
كوب ونصف من الماء

الخطوات:
تغلي المكونات معًا المكونات ثم تصفى
مضمضة 3 مرات في اليوم
وتأتي بنتائج بعد خمسة أيام فقط.

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