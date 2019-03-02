بعد فشل اكتمالها.. عمومية الصحفيين تؤجل انتخابات النقابة.. رشوان: فرصة للقاء كل الأجيال.. قلاش:هناك ملابسات تجعل لها طابعها الخاص.. وسلامة يوضح سبب قلة الحضور

بعد فشل اكتمالها.. عمومية الصحفيين تؤجل انتخابات النقابة

رشوان : انعقاد الجمعية العمومية نعتبره عيدًا

سلامة : طريقة الانتخاب خاطئة

وقلاش يدعو للحوار









قررت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وقال جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة، إن 716 زميلا وزميلة منهم 20 عضوا من فرعية اسكندرية سجلوا أسماءهم في كشوف الجمعية العمومية، موضحا أن عدد أعضاء الجمعية العمومية 9260، والمسددين للاشتراكات 8824، وغير المسددين 636 عضوا.





وقال الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كل عامين نعتبره عيدًا بالنسبة لنا.





وأضاف ضياء رشوان، في تصريحات صحفية، أن عقد الجمعية العمومية يعد فرصة للقاء مع كل الأجيال والتيارات الفكرية والسياسية داخل النقابة، كي نحتفل باختيار نقيب جديد ومجلس جديد.





من جانبة أكد الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، أن أي انتخابات بنقابة فهي مهمة لأن هناك ملابسات تجعلها لها طابعها الخاص، وظروفها المحيطة تجعلها أصعب.





وأضاف جلاش ، أن الانتخاب عادة تكون مناسبة لحالة الحوار بين الصحفيين في قضاياهم، ودليل للدولة أن النقابة حية وجمعيتها حاضرة ومواكبة للمواقف المتلاحقة، موضحا ان جزء من المشكل في هذه الانتخابات هو انسداد آفاق الحوار.





كما أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، المنتهية مدته ، أن طريقة الانتخاب خاطئة، وهو ما يؤثر على قلة الحضور حاليًا، موضحًا أنه سيتقدم بالقانون الذي أعده من قبل أثناء توليه منصب النقيب.





وأشار إلى أن القانون قوبل برفض بعض أعضاء المجلس السابق، وهو ما جعله ينتظر تقديمه للمجلس الحالي.





وشدد على أنه سيعمل على المشاركة بكل ما يملكه من قوة مع الزملاء بالمجلس والنقيب القادم، موضحًا أن القانون المعد سيؤثر على حضور العموميات المقبلة، حيث سيجعل التصويت والتسجيل معًا.





وأشار إلى أنه يعمل لصالح الجماعة الصحفية، وخاصة أنه مستمر في تقديم جميع الإمكانيات والمشروعات، متابعًا: "جميعا نكمل بعضا".





وطالب سلامة، أعضاء العمومية بحسن الاختيار، خاصة أن المرحلة الحالية صعبة جدًا سواء على مستوى الصحفيين، أو المؤسسات.





كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فتحت باب التسجيل في كشوف الحضور، أمام أعضاء الجمعية العمومية، منذ العاشرة صباحا، وقامت بمد فترة التسجيل حتى الساعة الثانية ظهرا.





ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.



