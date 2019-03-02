أبو طالب رئيسا لنادى قضاة الفيوم وفوز 10 مستشارين بالعضوية.. صور

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نادي قضاة الفيوم، برئاسة المستشار أشرف نجم رئيسا للجنة العامة للانتخابات، وعضوية المستشار أسامة أمام والمستشار خالد إلهامي والمستشار خالد حسن، فوز المستشار عبد التواب ابو طالب رئيس محكمة النقض بالقاهرة رئيسا لنادى قضاة الفيوم بالتزكية





كما أعلنت اللجنة فوز 10 مستشارين وقضاة ووكلاء نيابة بعضوية مجلس نادى القضاة بالفيوم وهم المستشار محمد جمعه محمد على حصل على (238 صوتا ) والمستشار محمد عبد الفتاح شرابى (234 صوتا ) والمستشار محمد سيد حفيظ (171 ضوتا ) والمستشار حسين حسن حسين صاوى (243 صوتا ) والمستشار أحمد ماهر محمود (223 صوتا ) والمستشار إيهاب عبد المحسن صالح (208 صوتا ) والمستشار محمد حسن السيد (201 صوتا).





والمستشار تامر محمد عطية (212 صوتا ) والمستشار شاكر محمد شاكر (171 صوتا) والمستشار محمد مصطفى ياسين بعيزق (163 صوتا).





كان قد تنافس في الانتخابات 13 مرشحا على 10 مقاعد لمجلس الإدارة، منها 3 مقاعد للمستشارين و4 مقاعد للقضاة و3 مقاعد للنيابة العامة.



