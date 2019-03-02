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مرأة

ماترميش زيت القلي.. وصفة سهلة لعمل الصابون في المنزل

السبت 02/مارس/2019 - 08:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعتقد أغلب الأشخاص أن مهمة زيت القلي تنتهي بمجرد أن يتغير لونه أو بعد استخدامه في أكثر من عملية قلي، إلا أنه يمكن استخدامه في صنع عدد من الأشياء المُفيدة، ومنها "الصابون المنزلي".

البعض سيجد هذا الأمر صعب التنفيذ، ولكن في الواقع تبدو المسألة سهلة، ويمكن تنفيذها في المنزل بمكونات بسيطة.

والسؤال الأول الذي سيرد على أذهاننا بمجرد التحدث عن هذا الأمر هو: هل تصلح كل أنواع الزيوت لعمل الصابون المنزلي؟ الإجابة البسيطة بالطبع لا، يجب أن نبتعد تمامًا عن الزيت المستخدم في قلي الأسماك بسبب الرائحة النفاذة التي تنبعث منه.

ونقدم لكم خلال التقرير التالي الذى كشف عنه موقع هيلث وهو عبارة عن وصفة سهلة لعمل الصابون المنزلي من زيت القلي.

الأدوات
صودا خبيز
زيت قلي
ماء
وعاء بلاستيكي
قطعة خشب
مُعطر

طريقة عمل الصابون المنزلي
أولا: علينا تخزين كمية كبيرة من زيت القلي على مدار أيام، وعندما تصل إلى 5 لترات يمكن البدء في استخدامها.

ثانيا: نضع 5 لتر من الماء في الوعاء البلاستيكي، ثم نضيف عليه كيلو من صودا الخبيز.

ثالثا: يلقب الماء مع صودا الخبيز جيدًا.

رابعًا: يوضع الزيت على الخليط ويقلب بشكل دوري، ثم يضاف له المُعطر.

خامسًا: يجب أن يقلب الخليط باستخدام قطعة الخشب حتى يصبح متماسكا كالعجين، ويفضل أن يعاد تقليبه كل فترة.

سادسًا: يوضع الخليط في حاوية بلاستيكة ثم يترك عدة أيام ليجف.

سابعًا: يقطع الخليط باستخدام سكين ويترك لمدة 4 أسابيع على الأقل في الهواء وبعدها يصبح جاهزا للاستخدام.

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