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حوادث

إصابة مستشار بالنيابة الإدارية إثر انقلاب سيارته ببني سويف

السبت 02/مارس/2019 - 03:10 ص
حادث - ارشيفيه
حادث - ارشيفيه
محمد عبد الحليم
أصيب مستشار بنيابة بني سويف الإدارية، إثر انقلاب سيارته الملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الفنت الشرقية التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزى، وتبين إصابته بجرح قطعي أعلى الجبهة وكدمات وسحجات بالجسم وتم إجراء الإسعافات الأولية له.

كان اللواء أشرف عز العرب، مدير الأمن، تلقى بلاغا من مدير مستشفى الفشن المركزى بانقلاب سيارة «محمد صلاح .ع»، 45 سنة، مستشار بالنيابة الإدارية ببني سويف، وتبين أنه أثناء سيره من الفشن جنوب بنى سويف إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقى أمام إحدى الكافتيريات اختلت عجلة القيادة في يده، مما أدى لانقلاب السيارة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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