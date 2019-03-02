اتحاد طلاب المدارس: التفاصيل المتداولة عن جدول امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر بيانا اعلاميا أكد خلاله أن جميع الجداول التي تم تداولها خلال الساعات الاخيرة على انها تخص امتحانات الثانوية العامة كلها جداول غير رسميه ولا أساس لها من الصحة.





وقال الاتحاد في بيانه: أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة حتى هذه اللحظة،





وأكد الاتحاد أنه سيتم الإعلان عن الجدول الرسمي فور اعتماده.





وأكد فيصل عمر أمين اتحاد طلاب مدارس مصر، أن المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس مصر ، عقد اجتماعا هاما مع المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم ، لمناقشة المقترحات المطروحة من الطلاب لتعديل جدول امتحانات الثانوية العامة ، والاتفاق على الشكل النهائي لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019.





وأوضح عمر في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ، تم خلالهما طرح كافة التعديلات التي طالب طلاب الشعب الثلاثة (علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي ) بإجرائها على الجدول المقترح من الوزارة ، خلال الاستطلاع الذي قام به اتحاد طلاب مدارس مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.





وقال عمر موجها رسالته لطلاب الثانوية العامة 2019 : جدول الثانوية العامة النهائي الذي تم الاتفاق عليه والذي سيعتمده الوزير قريبا ، سيكون مفاجأة كبيرة وسارة لكل طلاب الثانوية العامة.





وأشار عمر إلى أن مسئولي وزارة التربية والتعليم كانوا متفاهمين جدا في الاجتماع لدرجة ساعدت اتحاد طلاب مدارس مصر اليوم على أن يكون صاحب قرار وصوت حر معبر عن جميع طلاب الثانوية العامة.





وأكد أن الجدول النهائي الذي سيعتمده الوزير قريبا سيكون مرضيًا جدا لطلاب شعب العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، لافتًا إلى أن هذا التوافق وهذا الانجاز جاء نتيجة لمجهود كبير قام به الاتحاد منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مقترح جدول الثانوية العامة وحتى الآن، حيث قام الاتحاد بعمل استطلاع رأي على صفحته الرسمية على فيس بوك ، وتفاعل مع هذا الاستطلاع أكثر من 180 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



