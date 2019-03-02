رزق الصياد واسع.. عثر على سمكة 25 كيلوجرام في بحيرة

قال موقع يو بي آي، إنه تم اصطياد سمكة عملاقة في ولاية تينيسي الأمريكية، في بحيرة صغيرة أقرب إلى برك المياه



وتمكن رجل من صيد سمكة قرموط عملاقة يبلغ وزنها نحو 25 كيلو جرام ، في بحيرة صغير تبلغ مساحتها نحو 47 فدانًا فقط، فيما اعتبره الصياد يوم أمله وأحلامه بالعثور على هذه السمكة العملاقة.



وذكر الموقع إن الصياد جون ويليامز كان يقوم بالصيد، في بحيرة كوي فورد، عندما تمكن من صيد سمكة عملاقة، واصفًا الأمر بأنه نادر ولم يسبق له رؤيته.

