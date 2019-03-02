بعد إحالة أوراقة للمفتي..الحكم على طبيب كفر الشيخ المتهم بذبح زوجته وأطفالة

تشهد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة،اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم في قضية الطبيب المتهم بذبح زوجته وأطفاله الثلاثة.



وكانت المحكمة قرت إحالة المتهم الى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، وتحديد جلسة اليوم 2 مارس للنطق بالحكم.



وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر المتهم بقتل زوجته وأطفاله بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد وحيازة سلاح أبيض "سكين".



وشهد حي سخا بمدينة كفر الشيخ، حادثًا مأساويًا، في 31 ديسمبر الماضي، حيث تم العثور على أخصائية تحاليل طبية وأطفالها الثلاثة مقتولين داخل شقتهم السكنية الكائنة بالطابق الخامس ببرج عمر بن الخطاب، وتبين عقب ذلك لرجال المباحث أن المتهم هو الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته والتي أخفاها لتضليل رجال الأمن.



بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا، من أ.ع 42 سنة، طبيب بشري، ومقيم بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، باكتشاف مقتل زوجته، م.ف.س 38 سنة، ربة منزل، وأطفاله الثلاثة عبدالله 8 سنوات، عمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات، بالشقة محل سكنهم.



على الفور على الفور انتقل مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، والعميد محمد الصاوي، وكيل إدارة البحث الجنائي، والرائد سعد الليبيشي، رئيس قسم أول كفر الشيخ، إلى موقع الحادث، للوقوف على أبعاده ومعرفة ملابساته ولكشف غموض الواقعة.



وتبين من الفحص للشقة السكنية وجود جثتي الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما وبهم جروح ذبحية وسلامة جميع منافذ الشقة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ووالد الأطفال لوجود خلافات أسرية بينهم.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ومداومة زوجة المجني عليها، افتعال الخلافات مع أهليته، وأضاف بقيامه بخنقها بحبل ستارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها ، ثم قام بطعن أبنائه تباعًا فأودى بحياتهم.



واستولى المتهم على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن "السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية" بمكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق "كفر الشيخ - المحلة".

